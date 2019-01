Vene välisminister Sergei Lavrov esitas äsjasel pressikonverentsil Moskvas taas Kremli ametliku seisukoha kahes küsimuses, kus Eesti rahvuslik ja Vene riiklik huvi on aastaid kõige teravamalt põrkunud. Venemaa huvides on olnud hoida eestivenelased Eesti ühiskonnas võimalikult monoliitse, etniliselt määratletud ja muust poliitilisest ruumist eraldatud blokina. Samal ajal soovib Moskva sellele blokile automaatselt Eesti kodakondsust, lootuses seeläbi suurendada oma potentsiaalset mõju Eesti poliitilise kursi valikutes. Selleks, et säilitada eestivenelaste eraldatus, on Moskva soov iga hinna eest takistada ühtse eestikeelse kooli loomist.