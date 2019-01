Valimisplakatitelt seiravad meid tarmukad ja targad näod. Nende nahk on beebisile, jume eeskujulik, pilk aus, otsekohene ja süütu. Just, süütu! Mu süda tõmbub neid vaadates kokku: vaesekesed, nad ei tea... ei tea, sest nad pole lugenud Marju Lauristini intervjuud Lääne Elus 29. detsembril. Seal ta ütleb vastuseks ajakirjaniku küsimusele, kas võim on alati magus: «Vastupidi, võim on alati kibe! Kui olete võimul ja vastutate, siis see on alati kibe. Võimul ei ole mingit magusust; magus on võibolla kõrvalt vaadata, limpsata keelt ja arvata, et issand, kui tore oleks – midagi teha ei ole, jõle mõnus. Võim on väga valus! See on ajakirjanike loll pealiskaudne jutt, et võim on magus.»