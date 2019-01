Vabadussõja tulemus polnud veel hoopiski selge, kui juba mõeldi pärandile ja mälestuse jäädvustamisele. 19. jaanuaril 1919 kirjutas operatiivstaabi ülem polkovnik Jaan Soots ettekandes sõjavägede ülemjuhatajale Johan Laidonerile: „Suur tähtsus kohustab seda sõda suurelt mälestada, ja selleks oleks kõige parem EESTI VABASTAMISE SÕJA MUUSEUM asutada. Nii kui nii tuleb meil sõja ajaloo arhiiv asutada, mille najal dokumentaalne sõja ajalugu tuleb kirjutada. See arhiiv oleks muuseumi üheks osaks. Juba on enamlaste käest palju lippusid, raamatuid ja kõiksugu dokumentisid, kui ka sõjariistu äravõetud. Need kõik tuleks muuseumi koguda. Niisama võiks sõja piltisid koguda. Praktika näitas, mis veel koguda võiks, et sellest sõjast selge pildi saada.“