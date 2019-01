Birgit Remiküll. FOTO: Erakogu

Kui EKRE poliitikud ihkavad võimu, siis ole mees ja julge seda saavutada enda näo ja nimega, mitte ära värba noori trollideks, kirjutab Isamaa noorteühenduse ResPublica esimees Birgit Remiküll.

Pea iga poliitikat jälgiv Facebooki kasutaja on viimastel aastatel märganud EKRE trollide usinat tööd. Eile selgus piinlik tõsiasi, et seda vankrit on vedama pandud noored. Noored, kes ise peavad end rahvustunde suurimaks edasikandjaks. Noored, kelle ülim eesmärk on nende endi sõnul eesti keele, rahvuse ja kultuuri edasikandmine.

Esiteks on selline käitumine argpükslik. Kui EKRE poliitikud ihkavad võimu, siis ole mees ja julge seda saavutada enda näo ja nimega, mitte ära värba noori trollideks. Vägisi tekib paralleel kunagise Tallinna linnapeaga Edgar Savisaarega, kes mäletatavasti samuti hoidis palgal anonüümsete kommentaatorite armeed, ainult Delfi kommentaariumile on lisandunud Facebook. Jah, need samad EKRE trollid tegutsevad sarnaselt Savisaare anonüümsele armeele endiselt ka portaalide kommentaariumides. Kuid nagu selgus, siis ka Eesti Päevalehe arvamuskülgedel. Piinlik.

Ma ei tea, kas tegu on EKRE noorteühenduse Sinine Äratus esimehe Ruuben Kaalepi algatusega või tuli taoline töökorraldus kõrgemalt, üks on kindel, ma loodan kogu südamest, et Eesti riigi juhtimist ei usaldata mitte kunagi sellistele argpüksidele. Eesti rahvuse, kultuuri ja keele eest seisavad päriselt need, kes otsivad mõistlikke lahendusi, mitte ei külva hirmu ega korralda infosõdu.