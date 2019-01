Tartus elava ettevõtja ja ühiskonnategelase Oskar Rütli kiri tuli avalikuks üle 60 aasta pärast tema surma. Rütli väidab, et vabadussõjalaste liikumise juht Artur Sirk tapeti 1937. aastal Ecternachi linnas Luksemburgis, ning kirjeldab, kuidas see toimus.

Kumbki versioon pole lõpliku kinnitust leidnud, ning ka kokkuvõttev analüüs edasi ei vii. Suitsiidi ei lükka ümber ega kinnita Luksemburgist saadud allikad, ega veena ka seni teiste uurijate avaldatud andmed, näiteks Villem Saarseni kirjutised. Üllatava asjaoluna on Luksemburgi rahvusarhiivist kaduma läinud ka Artur Sirku puudutav toimik, mis annab alust uuteks kahtlusteks. Teisalt ei paku senised teadmised tuge ka mõrvaversioonile. Sellele ei aita oluliselt kaasa ka Oskar Rütli kiri, milles on mitmeid vigu. Paraku on tema poolt avaldamata jäänud ka tema teadmiste allikas. Mõrvaversiooni on uurinud peamiselt Jüri Remmelgas ja sel teemal on avaldatud arvukalt publikatsioone, ent neis toodud tõendid on vasturääkivad.