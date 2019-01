Pole mingit kahtlust, et sisseränne toob palju tulu nii sisserändajatele endale kui ka põliselanikkonnale. Aga kui ka üldiselt tasub tulusat sisserännet kindlasti alal hoida, peavad sihtriigid siiski tunnistama tegelikke riske, mida see kaasa toob, ja nendega aktiivselt tegelema, kirjutab Tuftsi Ülikooli Fletcheri õiguse ja diplomaatia kooli professor Amar Bhidé.

Hoolimata praegu vabakaubandust tabanud tagasilöökidest, mille ilmekaim näide on USA presidendi Donald Trumpi protektsionistlik «Ameerika ennekõike» programm, on majanduslikud argumendid kaupade ja teenuste piiriülese liikumise lihtsustamise poolt jätkuvalt tugevad ja ilmselged. Sisserännu – see tähendab tööjõu piiriülese liikumise –korral on asi sama, ehkki siin on mängus keerulisemad tegurid.