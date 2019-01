Selline oli üks loosung eile Tallinnas korraldatud solidaarsusmiitingul Leeduga. Vastse Nobeli rahupreemia saaja Mihhail Gorbatšovi valitsemise ajal on voolanud veri Alma-Atas, Tbilisis, Bakuus. Nüüd siis meie lähedal Vilniuses.

Tuhanded tallinlased kogunesid eile Vabaduse platsile, et langetada leinas pea ja teatada veelkord kogu maailmale: Baltikum on ühtne ja me ei tagane valitud teelt.