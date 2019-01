Eelmise aasta lõpus toimus Hambaarstide Liidu loengupäev, milles oli vestlusring erakondade kõneisikutega suutervise teemadel. Kõik Riigikogus esindatud erakonnad olid laval ja konsensuslikult rõhutati ennetuse olulisust. Kui küsimused läksid konkreetsemaks, siis poliitikute vastused piirdusid tõdemusega, et tegelikult kõik inimesed nagunii juba ise teavad, et hambaid tuleb pesta kaks korda päevas ja sellest piisabki hammaste tervena hoidmiseks.

Hambaarstidena näeme, et reaalsus on sootuks keerulisem. Vestlusringis sai selgeks, et erakondadel puudub programmiline veendumus, kuidas teha ennetustööd, millel on positiivne ja mõõdetav kasu kogu ühiskonnale tervikuna.