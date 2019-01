Ilmselt ei oleks keegi seda teemat tõstatanud, kuigi programmides oleks mööndud, et sellega tuleb tegeleda. Ka poleks Kallas siis saanud nii pikalt peatuda teemal, mis on talle hingelähedane. Mis oleks, kui Kallas poleks valinud riskantset plakatilahendust? Ilmselt poleks keegi Eesti 200 märganud ning partei pidanuks teiste erakondade teemade järel jooksma. Ja otsima hulga lisaraha, et linn tavapäraseid plakateid täis kleepida. Mis oleks, kui Kallas oleks ülekeenud reaktsioonidele kiiremini vastanud? Ilmselt olnuks kritiseerijaid ja solvujaid vähem ja arutelu algus rahulikum.