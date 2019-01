Maailma rikkaima inimese Jeff Bezose ja tema abikaasa MacKenzie lahutus toob kaasa suurima osaluse ümbermängimise maailma suurimas börsiettevõttes, milleks on internetikaubamaja Amazon.

Firma turuväärtus, mis sügisel oli korraks üle triljoni dollari, on küll langenud 800 miljardile, kuid hakkab ilmselt taas kasvama.

Amazoni asutajale Jeff Bezosele kuulub 16,3 protsenti ettevõtte aktsiatest, millest kuni pool võib lahutuse järel minna tema endisele abikaasale. Panused on suured nii lahutajate kui ka Amazoni aktsionäride jaoks. Kui lahutus kulgeb rahulikult, ei tohiks see aktsia hinda eriti mõjutada, aga kui asi läheb inetuks, võib sel aktsiale laastav mõju olla.MacKenzie Bezosest saab ilmselt suuruselt teine aktsionär ning tema sõnaõigus ettevõttes kasvab. Kuidas see aktsiale mõjuma hakkab, ei oska öelda ilmselt mitte keegi.