Tütarlaps teadis, mis teda pere juurde naastes ootab: vägivald ja suure tõenäosusega ka surm. Islamiusu hülgamise tõttu võinuks talle osaks saada ka vangistus. Ta otsustas kohutavast saatusest pääsemiseks kasutada oma ainsat relva – häält.Kas ühe väärkoheldud Saudi naise edulugu muudab midagi teiste tema soo- ja maakaaslaste jaoks, kes on sunnitud piiranguid ja hirmu edasi taluma, on vaid spekulatsioon. Samas tõestab al-Qununi lugu, milleks on võimeline sotsiaalmeedia ja rahvusvaheline üldsus ning igaüks meist, kel on tahet ja südikust represseerijale vastu astuda. Miks me seda võimu ometi rohkem ära ei kasuta?