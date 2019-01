Mõlema erakonna põhivoolus annavad tooni teatavad kindlad veendumused: USA peab hoidma oma sõjalisi jõude kogu maailmas, et vastased ei kipuks vaakumit täitma; USA sõjavägi võib kindlustada välispoliitilise edu; Ameerika vastased on nii lepitamatud, et ei võta diplomaatiat kuuldagi. Trumpi väljatõmbumine Süüriast võib tõepoolest tuua kaasa ohtliku piirkondliku sõja laienemise, ent ometi võib kujutlusvõimet ja diplomaatiat kasutades sellest saada ka otsustav samm mingisugusegi rahu tekkimiseks piirkonnas.