Pikalt süvenenud kriis tervishoius on keeruline ja paljude koosmõjudega. Loota, et sellele on lihtsaid, kiireid ja lihtsaid lahendusi on naiivne. Aga panustama peab hakkama juba täna, kirjutab erakorralise meditsiini osakonna (EMO) arst, Vabaerakonna liige Kuido Nõmm.