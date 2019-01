Tuginedes Tbilisis, Bakuus, Nahhitševanis nähtule mõned soovitused. Nn. sissetuleku päeval on impeeriumi sõdurid ja ohvitserid oma uuest olukorrast ärevil ja käitumises hajevil ning närvilised. Parem on nendega sel ajal mitte tegemist teha. Nad võivad hakata karjuma, käsitsi kallale tulla, automaadiga vehkida või isegi tulistada. Tsiviilisikuid nad tavaliselt meelega maha ei lase, kogemata aga võib see juhtuda küll.

Liikuvatest sõjaväeautodest, eriti soomustransportööridest ja tankidest tuleks eemale hoida. Eriti ohtlikud on sõjaväemasinad teistele liiklejatele siis, kui nad sõidavad teedel ja tänavatel kolonnis. Sõjaväelased, kes istuvad lahingumasinate roolis või kangide taga, on närvis, pahatihti on noored juhid halvasti välja õpetatud ning nende vaateväli on piiratud. Juhi vaatepiludest on võimalik näha vasakule ja kaugemale ette. Paremale ja otse nina ette ei võimalda vaadata masina ehituse iseärasused. Seda isegi siis, kui nad juhivad masinaid, pea soomuki luugist väljas.