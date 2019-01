Ideed võrdsusest on aastasadu innustanud inimkonna helgemaid päid. Esimestena kuulutasid inimesi sünnijärgselt võrdsetena VI-V sajandil e.m.a kreeklastest sofistid Lykophron, Antiphon, Alkidamas ja hiinlasest taoist Mozi, nende järel arendas inimõiguste kontseptsiooni oluliselt Aristoteles, kes siiski väitis, et see ei laiene orjadele, kes on looduse poolt saanud omadused, mis aitavad alluda ja täita isanda käske. Vaid stoitsistid kuulutasid kõik inimesed võrdseteks, sõltumata soost, rahvusest ja sotsiaalsest kuuluvusest, kuna kosmos on kõik inimolendid loonud ja kõiki ühtemoodi valitseb saatus.