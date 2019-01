Eesti vs Soome naiste võrkpall. FOTO: Sander Ilvest

Kuula artiklit

Eestis on pallimängudest olnud edukas eeskätt korvpall. Viimasel ajal on võrkpall korvpalli aga troonilt lükanud ja mitte ainult meeste tasemel. Eesti võrkpalli rahvusnaiskond pääses teisipäeval Euroopa 24 parema sekka ja võitis ka alagrupi. Sellega tehti Eesti naiste spordis ajalugu: mitte ühegi võistkondliku olümpiaala õrnema soo esindus pole MM- ega EM-finaalturniirile varem kohta lunastanud.

1990. aastatel oli Eestis käibefraasiks «tähtis pole võit, vaid osavõtt». Sellega õigustati tavaliselt eesti sportlaste nirusid tulemusi. Samas see, kes ei sea endale kunagi võitu eesmärgiks, seda ka ei koge. Edu saavutamiseks pole muid valemeid kui seada endale eesmärk ja selle nimel visalt tööd teha. Võrkpalli arendamisel on viimastel kümnenditel Eestis kõvasti tööd tehtud. Ja see on vilja kandnud nii harrastajate kui ka proffide tasemel. Näiteks on meie meeste koondis EMil sel sügisel viiendat korda ja nemad on jõudnud nüüdseks juba tasemele, kus oodatakse Euroopa kaheksa parema hulka pääsemist. Selline on olnud nende loogiline areng, mille võiks eesmärgiks seada ka naistele.

Seni on edu saatnud meie mehi, kuid nüüd lõpuks ka eesti võrkpallinaisi. Naiste võrkpall, nagu ka teised meeskondlikud spordialad, on Eestis olnud naiste hulgas vaeslapse rollis. Ka võrkpallis on naised püsinud meeste varjus, alles kümnend tagasi ei osalenud eesti naiste rahvuskoondis ühelgi valikturniiril. Praegu mängib suur osa naisi juba välisklubides ning meie leegionäridest saaks kokku panna terve võistkonna. Kogu see edu peegeldab väga hästi, et naiste sporti – ka pallimängudesse – tasub panustada. Oluline, et praegusele eduloole järgneb mingi tegevus, et soodsat hetke ära kasutada.

Oluline, et praegusele eduloole järgneb mingi tegevus, et soodsat hetke ära kasutada.