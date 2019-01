Tarmo Multonen pidas mugavuslipu all sõitnud laeva arestimise otsust igati õigeks, sest ei soovitud, et Eesti saaks maaks, kuhu tullakse võlgade eest peitu. Küll aga poleks tohtinud omaniku võlgade pärast meeskonda jumala hooleks jätta. Ta lisas ka, et meremehed said ka juhtunust õppust. Lõksu jäädes oleks tulnud kohe pöörduda abi saamiseks saatkonna ja rahvusvaheliste merekindlustusfirmade ning transporditöötajate ametiühingute poole.