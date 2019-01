Vale on arvata, et mingeid teatud tüüpi tekste ei saagi arusaadavalt luua. Kuidas selgust saavutada? Enne sõnumi avaldamist tuleks mõelda kolmele lihtsale küsimusele: kellele?, mis? ja kuidas?

Kellele minu sõnum on mõeldud ja mida ma oma sihtrühmast tean? Kasutatavus on selge keele olulisim tunnus.

Mis on põhisõnum ja miks ma üldse kirjutan? Kui see mulle endale veel selge ei ole, oleks parem mõttetööd jätkata.

Varem on üldiselt arvatud, et kui inimene sõnumist aru ei saa, on ta lihtsalt rumal. Aga nüüd räägitakse pigem vastupidi: kui sinust aru ei saada, näitab see sinu ebapädevust.

Tiiu ja Mati Erelt ning Reet Kasik on nentinud, et tark autor jätab tekstist välja kõik selle, mida lugeja juba teab, mida ta ei peagi teadma ja mida ta oskab ise tekstist välja lugeda.

Sõnumi toon on ülioluline. Viisakas ja sõbralik kiri mõjub positiivselt nii kolleegidele kui ka klientidele. Endalgi on ju tore selliseid kirju saada.

Õiguskantsler ja selge sõnumi patroon Ülle Madise on öelnud, et selge sõnum on teisest inimesest hoolimise märk. See on ka eneseväärikuse, mõtte ja sõna puhtuse küsimus.