Ei ole päris selge, miks nii tehakse. Vähe tõenäoline on arvata, et meie ministrid põevad absolutistliku monarhi ambitsioone või võrdlevad end temaga. Pigem välditakse otse ütlemast, et mina ministrina nii otsustasin, või et see on erakonna või koalitsioon otsustas või nii näeb ette koalitsioonileping. Kuigi nii oleks selgem ja ausam. Igatahes kumab sellisest sõnakasutusest läbi soov oma või erakonna otsuseid varjutada riigi looriga ja vältida sel viisil personaalset või erakondlikku vastutust. Kuid, kui on olnud julgust ja ambitsiooni ministri amet vastu võtta, siis peaks olema ka julgust selgesõnaliselt enda, erakonna või koalitsiooni nimel kõneleda.