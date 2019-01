See oli üsna erakordne aastavahetus. Seni on Eesti sise- ja välispoliitika olnud teineteisest üsna lahus sõitvad laevukesed. Ükskõik kui teravad pole olnud riigisisesed kakelungid, laias laastus on säilinud välispoliitiline üksmeel. Nüüd hakkavad aga asjad vähemalt pindmisel tasemel muutuma.