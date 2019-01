Eesti poliitika suur konflikt on olnud tsivilisatsioonide vahel alati. Seda ei lahenda poliittehnoloogilised vastandumised – ei viimatine rõõmus kolki saamine parlamendi ees platsil ega varasem tulumaksuvaidlus, mille algatas Keskerakond, et erineda meie aja ja kandi normaalsust kehtestanud oponentidest ka maksunduses. Kuulnud, et oponent otsustas ühetaolise tulumaksu kasuks, asendati see enda programmis üleöö astmelisega.

Kultuurierinevusi on peitma pandud süüdistus «vene kaardis» ja vastandumises, kusjuures vastanduv pool tavatsetakse ära vahetada. Jüri Rataski elab sellisest kommentaarist ja iga debatt temaga sureb, kui küsimus on tema põhivalija maailmast, meelsusest või elustandardist, rääkimata sellest, et et ilma jutupunktideta pole ta väidelnud kunagi millegi üle. Pikema peitusena öeldakse, et Eestit valitseti kaua Keskerakonnale vastandudes, maalides temast vaenlasekuju ja Vene oht. Eesti olla isegi russofoobne riik, mille looja talle vastandumise tõttu Edgar Savisaar (Tõnis Saarts, PM 02.02.17).