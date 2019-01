Kellaandmise peale tuli kõrvalmaja ukse peale hallipäine vanaproua: «Ah «Edasist?» Olge kena, astuge edasi. Mina võin kinnitada, et Arnold Rüütel elab siin. Ta teeb kõik ise: puhastab tänavat, parandab katust, lõhub puid. Kevadeti toimetab aias, kogu aed on tema tehtud ja hoolitsetud. Tõsi, praegu on tal vähe aega ja ta saab siin olla vaid nädalalõppudel. Viimane kord olime koos aastavahetusel. Meil on selline komme, et peale südaööd koguneme tänavale ja soovime üksteisele õnne. Siis ütles Arnold Rüütel ka, et see aasta tuleb Eestile raske. Arnold Rüütel ise on väga meeldiv, tasakaalukas ja töökas.»