Helsingist, 9. jaan. (Reuter) Soome sõjateadaandes öeldakse, et Soome keskrindel Suomussalmist Nõukogude Liidu piirile mineva maantee lähedal on hävitatud täielikult üks Nõukogude Liidu diviis.

Edasi öeldakse, et viimastel päevadel toimus nimetatud sektoris lahing, mille peamiseks eesmärgiks oli tagasi tõrjuda Nõukogude 44. diviis, mis oli Raate suunas edasi liikunud Suomussalmi poole. Nüüd on täidetud see ülesanne, kuna on hävitatud vaenlase peajõud.