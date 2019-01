Radikaal-parempoolseid ja populistlikke erakondi uurinud tunnustatud saksa politoloog Michael Minkenberg on teinud väga tabava tähelepaneku: «Kui Lääne-Euroopas suudavad vanad erakonnad populistid ja radikaalid lõpuks ikkagi kodustada, siis idas on protsess vastupidine – populistid ja radikaalid saavad ise tasapisi põhivooluks, mille järgi teised end kohandavad.» Esialgu teeb EKRE «enda teemadeks» rände ja vähemuste õiguste küsimused (mis on juba juhtunud), järgmisena annab ta kammertooni ette juba rahvusluse, demokraatia ja kodanikuõigustega seotud küsimustes. Kui põhivooluerakonnad loodavad, et neile jäetakse majandus- ja välispoliitika domeen, siis kahtlen selles: kui sõrmed on juba antud, kes takistab võtmast kogu kätt?