Ülo Pikkov.

Kas Eesti filmid peavad ootama, et Netflix mõne neist ükskord enda tiiva alla võtab või võiks meil olla oma kasutajasõbralik keskkond, mis jagaks ja väärtustaks Eesti audiovisuaalpärandit? küsib filmirežissöör ja produtsent Ülo Pikkov ja leiab, et kõige mõistlikum oleks digikultuuri arenduskeskus luua ERRi allasutusena, kuna juba täna on ERRi koondunud märkimisväärne kompetents digitaaltehnoloogia ning meedia vallas, samuti on ERRil oma arhiiv ning selle haldamisega kaasnev kogemus.

Kultuuriministeerium on teinud üleskutse osaleda visioonidokumendi «Kultuuripoliitika põhialused 2030» väljatöötamisel. See on igati tervitatav ja vajalik, sest sihte ja eesmärke tuleb seada ning neid tuleb ka sõnastada, et kõigil oleks ühtne arusaam, kuhu ollakse teel. Ka Kihnu Jõnnil oli püksirihma abil kaardile märgitud plaan!