Raketiterroristidele on aeg koht kätte näidata, leiab taksojuht ja Mustamäe Linnaosakogu liige Vsevolod Jürgenson (Keskerakond).

Igal aastal nõuab raketitulistamise kõrghooaeg ohvreid. Saadakse kehavigastusi ning tekitatakse neid teistele, põletatakse maha hooneid ja viiakse väikelapsed ning koduloomad närvivapustuse äärele. Paugumeistrite enda arvates peabki kõik just nii jätkuma – eluohtliku, pealetükkiva, häirivana. On ju pidude aeg! Las kärgatada ja suitseda – ütlevad püromaanid.

Ometi on hakatud tulestikuterrori vastu üha valjemalt häält tõstma.

Käes plahvatavad, suunda muutvad või pahatahtlikult rahva sekka tulistatud tulestikuraketid kujutavad endast tõsist ohtu, mida on aastaid alahinnatud. Peale Nurmiko aiandi põlemist oleks aga ehk aeg ilutulestikutaevas valitsev anarhia lõpetada. Kui me ei tolereeri purjus autojuhtimist, siis miks peaksime taluma maani täis kodanike isetsevat püromaaniat. Aeg on kehtestada raketiterrori vastased reeglid mis välistavad lõhkematerjalide sattumise laste, joobnute ja vastutustundetute kätte!