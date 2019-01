Lotte loojad Janno Põldma ja Heiki Ernits on öelnud, et «Lotte ja kadunud lohed» on neil ilmselt viimane täispikk Lotte-film. Seegi sündis vaid tänu EV 100 filmiprogrammile, sest animatsioon on teatavasti väga kallis. «Lohede» eelarve oli 2,7 miljonit eurot, millest 1,5 tuli Eesti Filmi Instituudi toetusest. Ega seda kallist filmi oleks saanudki muidu katuse alla, kui mitte lätlased poleks koostootmises abiks olnud.