«Perefirmaga on nii, et loomulikust inertsist lähed sellega kaasa,» ütles Kristjan.

Valla esindaja Victoria Parmase sõnul hoiab Nurmiko elus Saku põllumajanduskeskuse mainet, samuti on ettevõte silma paistnud keskkonnasõbralikkusega. Parmas selgitas, et kasvuhoonete kütmiseks kasutatakse seal kohalikelt talunikelt pärinevat heina ja põhku ning tootmisjääke ei tekkivatki, kuna vanad taimed lähevad kõik kompostiks.

«Alles kohapeal olukorda nähes oli aru saada, et see pole mingi väike kärssamine, vaid suur tulekahju,» selgitas perepoeg Kristjan Ungerson ning lisas, et ei osanud oodata, et kahju võib nii suur olla.