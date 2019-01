Suuresti oli selle arvamusloo kirjutamise ja avaldamise soov kantud ajakirjanike seas juba kulumiseni tsiteeritud Juhan Peegli lausest: «Ajakirjanik sa võid olla, inimene pead olema.» Kuigi teadsin seda lauset ju juba ajakirjanikuks õppides, sain sellest aru ikkagi alles aastate pärast, ajakirjanikutööd tehes. Ja mitte sellepärast, et oleksin nende aastate jooksul pehmemaks muutunud, vaid vastupidi – tundsin ühel hetkel, et maad on võtmas mingi üleüldine künism. Küllap see artikkel oli mõnes mõttes vastureaktsioon sellele äratundmisele.