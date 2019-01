Meediapaadis teeb tempot vaieldamatult online-meedia. Kui on inimene ja kui tal on kiire, siis on ka inimlik faktor, mis tähendab, et eksimusi ei ole võimalik täielikult vältida.

Nagu elus ikka, on enamik probleeme tingitud halvast kommunikatsioonist. Üldjoontes võiks ka möödunud aastal pressinõukogu laual olnud kaebused panna suuresti just puuduliku suhtlemise süüks. Piirid ajakirjaniku ja allika vahel on udused ja suhted kohati liiga semulikud. Sellest lähtudes tekivad allikatel kajastusele teatud ootused. Kui siis uudislugu on ilmunud ja sel on ootustega väga väikene ühisosa, ei lase konflikt ennast kaua oodata.