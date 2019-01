Vana-Egiptuse hauakamber. Foto on illustratiivne.

Jõgeva rajoonis Palamuse külanõukogus endise Kudina mõisa lähedal on mõne meetri kõrgune ümmargune küngas. Kohalikud nimetavad seda «Koobamäeks». Käesoleva aasta suvel rajati üle «Koobamäe» põhjaosa tee lähedal olevasse merglikaevandisse. Tee ehitamisel leiti kolm luustikku. Luustikud olid 0,5–1 meetri sügavuses ja nende juures oli rida pronksist esemeid.

Nii oli ühe luustiku rinnal pronkstraadist rõngastest rinnakee, mõlema õla kohal oli rinnanõel (rinnanõeltega kinnitati kee õlgade kohal riiete külge), mõlema käe juures olid käevõrud. Esemete järgi otsustades oli see 11.–12. sajandist pärineva jõuka naise matusepaik. Enamik leitud esemetest on viidud Tartu Ajaloomuuseumi, üksikud asjad on nähtavasti aga veel kohalike elanike käes.