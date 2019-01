Me tahaks, et Eestil oleks rohkem Arvo Pärte, aga peame küsima, kust nad tulevad? Mul võttis kõhedaks, kui avalikustati, et riik toetab Arvo Pärdi keskuse rajamist, aga nii mõneltki poolt kostus pahameelepominat, et milleks! Võib aga kindlalt väita, et muu maailma jaoks on Eesti suurimaks mainekujundajaks just helilooja Arvo Pärt. Kuidas ja kust aga tulevad järgmised Arvo Pärdid? Meenutan siin, et Pärt on oma kooli- ja muusikahariduse saanud kõigepealt just väikelinnast Rakverest, kus muusikaõpetajad oskasid avastada ja suunata tema talenti. Ehk kõigepealt peakski investeerima «kasvuhoonesse». Haritud ja motiveeritud õpetajad ja ringijuhid huvihariduses ongi selleks väetiseks. Arvo Pärdi tõin siin näiteks muusikavaldkonnast, aga meie professionaalsete kultuuritegelaste hulgast paljud on oma tee valinud juba lapsepõlves. Viimane on aga tihedalt seotud just kodukohaga.