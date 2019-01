See on kurb lugu ja õnnetus ühe ettevõtliku Eesti perekonna jaoks, kes suutis aastatega üles ehitada korraliku ja olulise ettevõtte. Aga ka Eesti ettevõtlusruumi jaoks laiemalt. Ja paraku osundab taaskord sellele, et kõikvõimaliku püromaterjali paugutamisega on Eestis liiale mindud. See ei piirdu ju ainult aastavahetuse tähistamisega, vaid paugutamine on käinud nädalaid enne uusaastaööd ning suvalisel ajal ja suvalises kohas. Lisaks pole ka ohutus tagatud, nagu on kahjuks selgelt näha Nurmiko õnnetusest. Rääkimata nende nädalate jooksul inimeste rikutud unerahust ja ka lemmikloomade tõsisest häirimisest.