Tallinna linnakohus otsustas eile mõista Lasnamäe politseikomissar Mart Laane tapnud Romeo Kaldale erakorralise karistusmäära – surmanuhtluse mahalaskmise läbi. Kalda on noorim, kellele on mõistetud kõrgeim karistusmäär.

Kalda ei ole end komissar Laane tahtlikus tapmises süüdi tunnistanud. Ta väitis, et see oli enesekaitse. Kalda ütles kohtus varem, et relv on talle kui tavainimesele hambahari. Ta võttis omaks püstoli TT ja 42 padruni ebaseadusliku omandamise ja hoidmise. Ka võttis ta omaks varguse 27. aprilli öösel Lasnamäel Koorti tänaval, samuti põgenemise politsei väikebussist, kui teda toimetati kohtuistungilt kinnipidamiskohta.