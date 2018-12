Riigikokku pürgiv SDE liige Lauri Läänemets näitab, kuidas kodus verivorsti teha. FOTO: kuvatõmmis videost / Facebook

Jõuluaeg on imede aeg. Kõik on maas rahu sees ja ristirahvas rõõmustab. Kõik poliitiline tundub ebaoluline, must ja tülgastav. Poliitik aga nii ei arva, jõulunädal jagas poliitilise sotsmeedia selgelt kahte gruppi.

Esimeses grupis on pidevalt oma kontodel tegutsevad poliitikud, kes oskavad oma jälgijaid kõnetada ja suudavad innustada neid nii laikima kui ka jagama. Selles seltskonnas on EKRE dünaamiline duo Jaak Madison ja Martin Helme, töömesilaste toel tegutsev Keskerakonna peaminister Jüri Ratas, Reformist Taavi Rõivas, sotside esimees Jevgeni Ossinovski. Mööndustega kuuluvad samasse gruppi mõned veel, aga nende tegevus on silmapaistvaim.

Nunnu perepildiga pole probleem saada enam kui 400 laiki, endine peaminister reformierakondlane Taavi Rõivas valdab seda kunsti. FOTO: Taavi Rõivas / Facebook

Teise gruppi kuulub kahte tüüpi poliitikuid: ühed, kes toimetavad sotsmeedias enamvähem pidevalt, aga ei viitsi või ei oska fännibaasi kasvatada, rääkimata kasutajate kaasahaaramisest. Ja teised, kes napilt kaks pool kuud enne valimisi on avastanud, et sotsmeedia võib pakkuda võimalust pildile pääseda.

Kaks huvitavamat ja omamoodi lustakatki näidet pakuvad sotsiaaldemokraadid. Türi vallavolinik Lauri Läänemets on teinud video kodusest verivorstiteost. Suur kausitäis verist vorstisegu, mida ta muheda õpetliku jutu saates soolikasse topib. Saame teada, et vorsti sisse läinud sea nimi oli Notsu, kes oligi kohe üks hea vorstisiga. Suurepärane koduvideo, mille tasuks iseenda postituste taseme ligi kümnekordne ületamine.

Läänemetsa verivorstivideo on kontrastiks tavapäraste poliitvideotele, ta ei ürita ennast esile tõsta ega isegi mitte mingit maailmavaadet otseselt tutvustada. Riigikokku kandideeriv poliitik näitab ennast inimesena, kellega saab ennast samastada.

Jurist Erika Scholler alustas on kampaaniat tavapärase laigi ja jaga mänguga. FOTO: Erika Scholler / Facebook

Erika Scholler, samuti sotside kandidaat riigikokku, on poliitilise sotsmeedia püünele tõusnud juba tavapärasemate vahenditega. Tema lubab ilusa klantspildiga jõuluimet, mis seisneb perepiletite loosimises ühte keskusesse. Enne tuleb muidugi laikida ja jagada. Ei ole just liiga originaalne, aga tundub siiski töötavat.

Jõulunädalast sotsmeedias ei saaks rääkida mainimata Mart Helme aastalõpuvideot, mis otsapidi osteti ka ühe telekanali eetrisse. Facebookis jõudis see video ostetud leviku toel enam kui 40 000 jälgijani, võimas on ka jagamiste hulk, üle tuhande kokku.

Mart Helme videopöördumine on tähelepanuväärne veel selles osas, et erinevalt EKRE pahatihti omasest appi-meid-rünnatakse retoorikast, on video sõnum äärmiselt leebe ja rahumeelne, isegi salliv.

Naiskolleegi ainuke kommentaar Mihhail Kõlvarti pühadetervitusele: «Miks tal särk seljas on?» FOTO: Mihhail Kõlvart / Facebook

Sarnaselt Mart Helmele on otseste poliitsõnumitega pausi pidanud ka ülejäänud esimese grupi poliitikud. Vene-eesti segakontot pidav Mihhail Kõlvart, ühes käes hantel, teises jõulutäht soovib häid pühi. Sotside juht Jevgeni Ossinovski peab aga kahte Facebooki kontot – eesti keeles ja vene keeles. Venekeelsel kontol on tal ostetud levikuga pühadetervitus. Keskerakondlane Erki Savisaar, aga ei ole hea tulemuse saamiseks pidanud levikut juurde ostma – pane aga punane mantel selge ja inimesed rõõmustavad. Kurioosumina levis ja naljahambaid rõõmustas Isamaa Sven Sesteri jõulukaart, mis kahjuks tema poliitikuprofiilile ei jõudnudki.

Eesti 200 on oma kampaanikombitsad ka Instagrami suunanud. FOTO: Eesti 200 / Instagram

Eraldi keeltes kontosid haldab ka keskerakondlane Raimond Kaljulaid, sarnaselt Ossinovskile on temagi rahaliselt panustanud seekord venekeelsele kontole ning seetõttu ka küllaltki silmapaistev tulemus.

Mõni aeg tagasi kirjutasin, et poliitikute jaoks sisuliselt Instagrami ei eksisteeri. Väga palju olukord muutunud ei ole, aga väikseid arenguid siiski on. Instagramis on olnud näha Reformierakonna reklaami, aga viimastel päevadel ka üsna jõuliselt on pildis olnud Eesti 200.