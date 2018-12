Lääne- ja Ida-Euroopa vahel on pehme ja kõva julgeoleku «lõhe», mille parimaks mõõdupuuks on olnud «parima» viisi leidmine suhetes Venemaaga, ja see on olnud ELi «ühise» välis- ja julgeolekupoliitika põhitunnus 2004. aastast peale, kirjutab Balti riikidele ja Saksamaale spetsialiseerunud Hollandi ajaloolane ja publitsist Jeroen Bult.