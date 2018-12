Ei suuda minagi jätta väljendamata oma imetlusega segatud hämmingut Marju Lauristini tõeterade üle. Selgub, et «Eesti suurim probleem» on eesti meeste ei-tea-mis-sajandist pärit macho'likkus. Mitte näiteks kahanev rahvaarv või inglise keele pealetung.

Ahsoo, või siis meie esiisad olid macho'd. Käisid aga öösiti reht peksmas ja olid aga macho'd. Läksid suurest macho'likkusest Mahtra sõtta – see oli kahtlemata väga paha ja kahetsusväärne. Hoopis hull lugu – macho'dena läksid ka Vabadussõtta, selle asemel et olla korralikud mökud ja lasta kommunistidel ennast vaguralt Palermo massihaudadesse ajada.

Teiseks selgub veel, et EKRE on toonud Eestisse islamistliku poliitkultuuri. Häbiväärne lugu!

Nii et islamistlik poliitkultuur on igati OK, geide katuselt alla tõukamine ja truuduseta naiste pea maha lõikamine suurepärased kultuurinormid, ainult et neid peavad meile tutvustama muhedad musta habemega mehed (kes teadupärast on süütud tallekesed võrreldes mõne viha õhutava luterliku pastoriga), mitte mingi EKRE. Kes neid tegelikult ei tutvustagi, aga süüdi on ikka.