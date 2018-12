Nagu kõigil poliitilistel ideoloogiatel, on natsionalismil mitmeid palgeid, millest mõned on inetumad kui teised – suurepäraseks näiteks on siin USA presidendi Donald Trumpi isolatsionistlik antiglobalism. Mõned natsionalismi vormid on siiski kasulikud ja väärivad järgimist, kirjutab iisraeli akadeemik ja endine Iisraeli poliitik Yael «Yuli» Tamir.