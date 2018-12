EELK Nõmme Rahu koguduse abiõpetaja Toivo Treiblut (55) esines jõululaupäeval jutlusega, kus võrdles laste jaoks turvalist jõuluvana kõhedust tekitavate musta habeme ja ettearvamatu käitumisega võõrastega. Hiljem kinnitas ta, et rääkis terroristidest, ja avaldas arvamust, et moslemid võiksid oma piirkonnas elada, mitte Euroopasse tikkuda. Lahendust olukorrale pakkuvat tema hinnangul EKRE.

Kui ühiskonnas levivate probleemide arutamine jumalateenistusel on loomulik ja tavapärane praktika, siis Treibluti väited toetuvad põhjendamata hüsteeriale. Loomulikult on terroristid kohutavad, aga kaitsepolitsei andmetel on terrorioht Eestis väike. Ka hirm pagulasmasside siia tuleku ees on meie laiuskraadidel alusetu. Praeguses Eestis on oma hirme ja poliitilisi vaateid kantslisse toov kirikuõpetaja ühiskonnale ohtlikum kui nii mõnigi siin elav musta habemega võõras.