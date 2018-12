Kellele ulatati neljapäeva õhtul Kristjanid? Kui aasta parimatele sportlastele, siis on põhjust kurta, et 50 protsenti auhindadest läks õigetest adressaatidest mööda. Kui aasta sportlastele, pole midagi kritiseerida.

Et tulemused olid ebaõiglased, arvasid nii mõnedki eksperdid. Spordikommentaator Margus Uba kritiseeris, et tulemused ei järginud sportlikke printsiipe, ja Lehise juhendaja Helen Nelis-Naukas, kes isegi aasta treeneriks kandideeris, lubas auhinnaõhtut edaspidi boikoteerida, kuni ei eristata rahva lemmikut ja parimat sportlast.

Selles viimases asi ongi. Me kõik soovime Kristjani laureaate tituleerida möödunud aasta Eesti parimateks sportlasteks. Aga nad ei ole seda. Nad on aasta sportlased. Üks puuduv sõna («parim») muudab palju.

Et Eesti jaoks edukaimal ja samas kõige tihedama individuaalkonkurentsiga alal Euroopa meistriks tulnud Lehis ja tema treener teenivad maksimumhinde spordiajakirjanikelt, aga saavad kasinamad punktid (või nagu Nelis-Naukas jäävad üldse kuivale) spordialaliitude ja rahvahääletusel, näitab, et keegi on objektiivsusega mööda pandud. Või tegelikult pole! Mitte kuskil ei ole Kristjanite jagamisel märgitud, et valitakse parimaid. Valitakse niisama aasta sportlasi. See on aga juba sügavalt subjektiivne hinnang, mille igaüks langetab emotsioonide põhjal – mida näiteks Alusalu pakkus Lehisest rohkem.