Kas migratsioonikriis on 2018. aasta lõpuks enam saabuvate masside või hoopis populistide kriis? Kas Angela Merkelil oli õigus 2015. aastal omaalgatuslikult piirid avatuks kuulutada? Kas ÜRO ränderaamistik päästab kõik või saadab hoopis hukatusse? Need seisid küsimuste seas, mille üle mõtisklesid kolme Brüsseli mõttekoja migratsiooniga tegelevad teadurid: Centre for European Reformi hispaanlanna Camino Mortera‑Martinez, Centre for European Policy Studiesi taanlane Mikkel Barslund ning Bruegeli ungarlane Zsolt Darvas. Mõttekodalastega rääkis Evelyn Kaldoja.