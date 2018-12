Eestlaste, aga teistegi väikese kõnelejaskonnaga rahvaste saatuseks on õppida ja osata emakeele kõrval teisigi keeli. Mida rohkem, seda uhkem. Just mitmekeelsed inimesed, paljude keelte (ja murrete) oskajad, on suhtunud väikese kõnelejaskonnaga keeltesse, sh eesti keelde, kõige soojemalt. Keelteoskus on olnud haritud, loomingulise, elus keskmisest paremini hakkama saava inimese tunnus.