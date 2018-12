Miks me üldse hirmu tunneme? Kas see emotsioon on otsapidi seotud ka selle hirmuga, millest poliitikud oma kõnedes räägivad? Seda küsis arvamustoimetaja Marti Aavik Tartu Ülikooli psühhofüsioloogia professori Jaanus Harro käest. Ja veel: mida õigupoolest tähendab ennustus, et juba lähikümnenditel saab depressioonist inimkonna kõige kulukam häda?