Soojakuningas Kristjan Rahu lõi kogu Eesti ühiskonna pahviks, kui teatas, et tema ja ettevõtte juhtkonda kuuluvad kaasosanikud annavad oma Utilitase osaluse müügist saadud rahast kõigile töötajatele 50 000 eurot, millest nad saavad kätte umbes 30 000. Eesti jaoks pretsedenditu heldus sai teoks tänu Austraalia investeerimisfondi First State omakorda heldele pakkumisele – 85 protsendi Utilitase osaluse eest said omanikud 320 miljonit eurot, mis teeb ettevõtte väärtuseks 375 miljonit eurot ning tehingu koguväärtuseks (koos võlgadega) ilmselt umbes pool miljardit eurot.

Nii helde ei olnud küll Novalpina Capital, kes maksis kasiinokompanii Olympic EG kõikide aktsiate eest kokku 288 miljonit eurot, aga mitu väikeaktsionäri eesotsas varahaldusettevõttega Trigon Asset Management ei olnud rahul pakutava hinnaga – esialgsest vabatahtliku ülevõtmispakkumise käigus aktsionäridele pakutud 1,9 eurost sai hiljem 1,4 eurot aktsia kohta. Kohtuvaidlustest hoolimata on tehing nüüdseks lõpule viidud ja Olympic börsilt läinud, aga kas väikeaktsionärid on lõplikult alla andnud või mitte, on veel vara öelda. Aktsia ülevõtmispakkumise hinna vaidlustamiseks on aega veel kaks nädalat.