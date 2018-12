Kuigi rändeleppekriisi tipphetkedel võis tunduda, et keegi ei tea, mis järgmisena juhtub, paistab tagantjärele, et praegused koalitsiooniparteid vajasid seda nii enesemääratlemiseks kui ka valimisjärgsete soovitavate jõujoonte väljajoonistamiseks nagu õhku. Nimelt leidis neis tormides Keskerakond üles oma liberaalsemad jooned – üllatuseks ilmselt iseendalegi.

Isamaaga on Keskerakonnal ja sotsidel ühes valitsuses raske olnud ja Isamaal nende kahega ka. Kopsaka katuseraha eest tõmbasid Urmas Reinsalu ja Helir-Valdor Seeder aasta lõpu poole mõne tooni vaiksemaks. Ent kui Keskerakond peaks saama valida, kas võtta valitsusse Isamaa või Eesti 200, valivad nad viimase. Eesti 200s on tänu Kristina Kallase esinemistele esialgu esiplaanil liberaalne hoiak.

Asi on selles, et põhiolemuselt ei ole Keskerakond muidugi liberaalne partei, nagu ei olnud ega ole ka Reformierakond. Mõlemad on lihtsalt võimalikult laia valijaskonda kõnetada püüdvad massiparteid. Kas Eesti 200st kujuneb liberaalne partei, seda näitab aeg – võimalik, et ta käänab ette hoopis teise palge. Sotsiaaldemokraadid on jällegi liberaalid suhtumises üksikisiku vabadustesse, majanduspoliitiliselt aga pigem vasakpoolsed nagu Keskerakondki. Vasakliberaalne on lihtne olla seni, kuni majandusel läheb hästi.