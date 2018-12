Kunagi oli mahajäänud riikidel motivatsioon arenenud riikidele järele jõuda, sest vastasel juhul oleks need maad koloniseeritud ning nende valitsejad võimust ilma jäänud. Tänapäeval mingit survet mahajäänud riikidele ega nende valitsejatele pole ning neil pole mingit motivatsiooni arenenud riikide tasemele jõuda. Nad ei üritagi kuhugi jõuda, oma riiki ja majandust arendada, vaid lihtsalt ütlevad: jah, elame viletsalt, aga selle eest oleme teistest «vaimsemad». Just nii käivad asjad Venemaal ja sellest johtuvad Vene propaganda põhilised jutupunktid: «lääne juhid on silmakirjalikud», «lääne eesmärk on teiste allutamine» ning «lääs degradeerub».