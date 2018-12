Joodikutega on mul elu jooksul olnud palju kokkupuuteid, need on olnud ebameeldivad, ahastust ja pettumust tekitavad, mõni isegi majanduslikult kulukas. Samas kõlab see ebaõiglaselt, sest minu lähikondlaste hulgas pole alkoholiprobleeme olnud. Minu isa võttis napsu ainult pidude ajal ning ka mu vanaisad polnud napsumehed. Minu vanavanaisa oli täiskarsklane elu lõpuni – see oli otsus, mille ta tegi 6-aastaselt oma alkoholilembese isa pärast, kelle hulludest tempudest kirjutati kohalikus ajalehes veel 40 aastat pärast ta surma.