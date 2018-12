Aleksei Puškov on sellest nelikust värvikaim ja üldsusele kõige tuntum tegelane. Ta on Venemaa parlamendi ülemkoja propagandakomisjoni juht ja endine populaarse telesaate juht, kes on ülistanud president Putini poliitikat, toetab vastuvaidlemist mittesallival moel Ukraina okupeerimist ning esineb regulaarselt läänekriitiliste avaldustega. Üheks kirsiks mehe propagandatordil sai kindlasti 2017. aastal kõlanud väide, et ameeriklased pole kunagi Kuul käinud ning tegemist oli külma sõja aegse «paviljonilavastusega». Pekingis nõukogude diplomaadi peres sündinud Puškov on kõrgelt haritud ajaloolane ja politoloog, kes räägib lisaks emakeelele vabalt prantsuse ja inglise keelt ning on mitme endise Nõukogude Liidu ülikooli audoktor.