Möödunud aasta oli väga oluline tähis maailmapoliitikas. Põhiline pinge praegu, aga ka järgnevatel aastatel on Ameerika Ühendriikide ja Hiina vahel. Euroopa on marginaliseerumas. Ka lääne vastasseis Venemaaga on tegelikult marginaalne. Kuid see ei muuda Venemaad vähem ohtlikumaks. Putin elas väga raskelt üle, kui president Barack Obama nimetas Venemaad regionaalseks jõuks. Selle pärast üritas ta igati tõestada, et Venemaa on maailmas endiselt globaalne suurvõim, sekkus Süürias jne. Kuid kui me vaatame rahvastikuolukorda ja majandust, siis on Venemaa tõesti regionaalne jõud. Maailmas isegi mitte esimese kümne hulgas vaid pigem teises kümnes. Aga kui vaatame territooriumi ja sõjaväge, siis on Venemaa endiselt globaalne jõud. Kuid sellele vaatamata on Venemaa hääbuv jõud.