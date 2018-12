Teadusleppe sõlmimisele eelnes ka Teaduskoja loomine ning avalik pöördumine seoses teaduse rahastamisega. Need kaks asja – teadusleppe ja Teaduskoja pöördumise ettevalmistamine – toimusid ajas paralleelselt. Pöördumise tekst, millega lõpuks välja tuldi, oli oluliselt pehmem (ning ilmselt jõuluaega sobivam) kui esialgne versioon. Seda just teadusleppe algatusrühma palvel, kui need kaks seltskonda üksteise tegemistest lõpuks teada said.